Fatih Karagümrük'te ayrılık

Fatih Karagümrük'te Flavio Paoletti ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Fatih Karagümrük'te ayrılık
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24 Ocak 2025 15:17
Trendyol 1. Lig ekibi Solwie Energy Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki İtalyan futbolcu Flavio Paoletti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Flavio Paoletti, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 maçta 2 gol kaydetti.

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