Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Fildişi Sahilli Marius Tresor Doh'u kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Marius Tresor Doh, LYS Sassandra ve USC Bassam takımlarında da forma giydi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Marius Tresor Doh, LYS Sassandra ve USC Bassam takımlarında da forma giydi.
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