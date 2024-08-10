Fatih Karagümrük, Marius Tresor Doh'u kiraladı

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Marius Tresor Doh'u kiraladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fatih Karagümrük, Marius Tresor Doh'u kiraladı
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10 Ağustos 2024 16:18
Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Fildişi Sahilli Marius Tresor Doh'u kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Marius Tresor Doh, LYS Sassandra ve USC Bassam takımlarında da forma giydi.

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