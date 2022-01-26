Fatih Karagümrük'e transfer reddi

Transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük'ün Edson Mexer'e tekfif yaptığı belirtildi.



L'Equipe'de yer alan habere göre; İstanbul temsilcisinin Bordeaux'ya kiralama teklifi yaptığı ve teklifin kabul edildiği ancak 33 yaşıdaki futbolcunun teklifi geri çevirdiği aktarıldı.



Mozambikli savunma oyuncusu bu sezon Fransız ekibinde 17 maçta süre alırken, bir kez ağları sarstı.





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