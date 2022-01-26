Fatih Karagümrük'e transfer reddi

Fatih Karagümrük'ün Edson Mexer için transfer teklifi yaptığı ancak oyuncunun teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Karagümrük'e transfer reddi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2022 22:44
Transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük'ün Edson Mexer'e tekfif yaptığı belirtildi.

L'Equipe'de yer alan habere göre; İstanbul temsilcisinin Bordeaux'ya kiralama teklifi yaptığı ve teklifin kabul edildiği ancak 33 yaşıdaki futbolcunun teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

Mozambikli savunma oyuncusu bu sezon Fransız ekibinde 17 maçta süre alırken, bir kez ağları sarstı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.