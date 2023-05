Fatih Karagümrük bu sezon Pirlo'suz ilk kez sahne alacak!

VavaCars Fatih Karagümrük, sezon başında göreve getirdiği İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yla yollarını ayırmıştı. 36.haftada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımın başında Alparslan Erdem görev yapacak.



Spor Toto Süper Lig'de kırmızı-siyahlı takımın başında bu sezon 33 maça çıkan Pirlo, bu mücadelelerde onbirer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. İtalyan teknik adam yönetiminde bu sezon hanesine 44 puan yazdıran kırmızı-siyahlı ekip, maç başına 1,33 puan ortalaması yakaladı. Şenol Can, Francesco Farioli ve Volkan Demirel'in ardından Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'de çalıştıran 4. teknik adam olan Andrea Pirlo, puan ortalaması konusunda diğer 3 teknik adamın gerisinde kaldı.



EN UZUN SÜRE YENİLMEZLİK SERİSİNE İMZA ATTI



Ligin ilk 15 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak hanesine 13 puan yazdıran VavaCars Fatih Karagümrük, 16. haftada iç sahada oynanan Trabzonspor mücadelesiyle birlikte çıkışa geçti. 15. hafta sonunda 17. sırada yer alan kırmızı-siyahlı takım, bordo-mavili rakibiyle oynadığı mücadelenin ardından çıktığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.



Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve İstanbulspor karşılaşmalarından 3 puanla ayrılan VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, Bitexen Giresunspor ve Medipol Başakşehir maçlarını da beraberlikle tamamlayarak 11 maçta hanesine 21 puan yazdırmayı başardı. 11 maçlık yenilmezlik serisi, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihindeki en uzun kaybetmeme serisi oldu.



İç sahada Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikten sonra 11 maç yenilmeyerek Fatih Karagümrük tarihine geçen Andrea Pirlo'nun kırmızı-siyahlı takımdaki son maçı da deplasmanda 4-1 kaybedilen Trabzonspor karşılaşması oldu.



EN YÜKSEK ORTALAMAYI VOLKAN DEMİREL YAKALADI



Spor Toto Süper Lig'e 2020-2021 sezonunda dönen Fatih Karagümrük, geride kalan 3 sezonda 4 kez teknik adam değişikliğine gitti.



Süper Lig'deki ilk sezonunda teknik direktör Şenol Can yönetiminde lige başlayan kırmızı-siyahlı takım, genç çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 30 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi alarak hanesine 44 puan yazdırdı. Şenol Can, Fatih Karagümrük'ün başında 1,46 puan ortalamasına ulaştı.



Şenol Can'la yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam Francesco Farioli takımın başına geçen isim oldu. 10 Nisan 1989 doğumlu olan genç çalıştırıcı, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük koltuğuna 32 yaşında oturdu.



Farioli ile Spor Toto Süper Lig'de 26 maça çıkan İstanbul ekibi, bu mücadelelerde 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 38 puan topladı. Farioli'nin takımın başında yakaladığı puan ortalaması 1,46 oldu.



Francesco Farioli'yle yolların ayrılmasının ardından takımın başına Volkan Demirel geçti. Fatih Karagümrük'ün başında 22 lig maçına çıkan Demirel, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 35 puan elde etti. Volkan Demirel, kırmızı-siyahlı ekiple 1,59 puan ortalamasına ulaşarak, son 3 sezonda Fatih Karagümrük'teki en yüksek puan ortalamasını yakalayan isim oldu.



EN YAŞLI İSİM ANDREA PİRLO OLDU



Spor Toto Süper Lig'de 3 sezonda 4 teknik adamla çalışan Fatih Karagümrük'te bu isimler arasındaki en yaşlı isim Andrea Pirlo oldu. 19 Mayıs 1979 doğumlu İtalyan hoca, takımın başına 43 yaşında geçerken, 44 yaşında görevinden ayrıldı. Pirlo'dan önce kırmızı-siyahlı ekibi çalıştıran Volkan Demirel takımın başına 40 yaşında geçmişti.



Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonunda 37 yaşındaki Şenol Can'la lige başlayan VavaCars Fatih Karagümrük, 31. haftada takımın başına 32 yaşındaki Francesco Farioli'yi getirmişti.



Pirlo'nun ayrılmasının yardımcı antrenörlerden 34 yaşındaki Alparslan Erdem takımın başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, kalan 3 haftalık periyodu Erdem'le tamamlayacak.