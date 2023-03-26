Fatih Arda İpcioğlu, Finlandiya'da 40'ıncı oldu

Finlandiya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 40'ıncı oldu.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahdi Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 64 sporcu katıldı.



Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu 112 metre, Muhammed Ali Bedir ise 101 metre atlayarak final turuna kalmayı başardı.



Fatih Arda, final turunda 104.5 metrelik atlayışıyla müsabakayı 40'ıncı sırada tamamlarken, Muhammed Ali Bedir ise diskalifiye oldu.





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