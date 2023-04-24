Farioli için yeni iddia: Sunderland

Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra bir süredir boşta olan İtalyan teknik direktör Francesco Farioli için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; 34 yaşındaki İtalyan teknik adam, gelecek sezon Sunderland'in başına geçmek için İngiliz kulübünün yönetimi ile el sıkıştı. Haberde; İngiltere Championship'de mücadele eden Sunderland'in yeni sezon için bir numaralı adayının Farioli olduğu ifade edildi.



Francesco Farioli, 27 Şubat 2023 tarihinde Alanyaspor'dan ayrılmıştı.





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