Farioli için yeni iddia: Sunderland

Alanyaspor'dan ayrılan İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin, gelecek sezon için Sunderland ile anlaştığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Farioli için yeni iddia: Sunderland
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2023 18:38
Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra bir süredir boşta olan İtalyan teknik direktör Francesco Farioli için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 34 yaşındaki İtalyan teknik adam, gelecek sezon Sunderland'in başına geçmek için İngiliz kulübünün yönetimi ile el sıkıştı. Haberde; İngiltere Championship'de mücadele eden Sunderland'in yeni sezon için bir numaralı adayının Farioli olduğu ifade edildi.

Francesco Farioli, 27 Şubat 2023 tarihinde Alanyaspor'dan ayrılmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery