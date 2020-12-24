Fabrice N'Sakala: "Sakatlığım beni kısıtladı"

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Fabrice N'Sakala: 'Sakatlığım beni kısıtladı'
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24 Aralık 2020 21:12
Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Fabrice N'Sakala açıklamalarda bulundu.

Kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen N'Sakala, "Sakatlığım ciddi değil ama maçın zorluğundan ötürü sakatlığım beni kısıtladı. Önemli olan 3 puan almaktı. Bekleyen, kontra düşünen bir rakibe karşı oynadık. İlk golü atmak önemliydi. Maçı kazandığımız için mutluyum. Çok fazla maç var önümüzde. Hocamız herkesten faydalanmak istiyor. Galibiyetler alıyor, galibiyetlerle devam ediyoruz. Umarım böyle devam ederiz." dedi.


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