Fabri, Fulham transferini açıkladı!

Fulham'da oynamak istediğini belirten Fabri, ''Premier Lig uzun zamandır ilgilendiğim bir lig.

İngiliz Sky Sports'un özel haberine göre, Beşiktaş, Fulham'ın 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" dedi. Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.



İspanyol kalecinin Fulham'da, 26 yaşındaki İngiliz kaleci Marcus Bettinelli ile rekabete gireceği kaydedildi.

'ın İspanyol kalecisi, Fulham'a transfer olduğunu duyurdu! A Spor'a konuşan Fabri, Fulham ile anlaştığını belirtirken Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti..'' dedi.Hedefinin Premier Lig olduğunu söyleyen İspanyol kaleci ''Yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya ve mutlu olmaya geldim. Kulübe bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı, hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim.'' sözlerini kullandı.transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiveniçin İngiliz ekibiile anlaşmaya vardı.Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fabri'nin ayrılığının resmileşmesi durumunda Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak.Galatasaray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Galatasaray'ın listesinde yer alan Harun, Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemediği için düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor.