Fabri, Fulham transferini açıkladı!

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Fulham'a transfer olduğunu duyurdu! A Spor'a konuşan Fabri, Fulham ile anlaştığını belirtirken Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti.
''TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDERİM''
Fulham'da oynamak istediğini belirten Fabri, ''Premier Lig uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Türkiye'de çok iyi günlerim geçti. Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasında. Sözlü anlaşma var ama henüz imzalar atılmadı. İki takım da anlaşırsa ben Premier Lig'de oynamak isterim. Eğer bu anlaşma olursa ben şimdiden Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum.'' dedi.
''YENİ BİR MACERANIN ZAMANI GELDİ''
Hedefinin Premier Lig olduğunu söyleyen İspanyol kaleci ''Yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya ve mutlu olmaya geldim. Kulübe bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı, hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim.'' sözlerini kullandı.
İNGİLİZLER ANLAŞMAYI DUYURDU
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı. [Sporx bu gelişmeyi günler öncesinden duyurdu, TIKLAYIN]
İngiliz Sky Sports'un özel haberine göre, Beşiktaş, Fulham'ın 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" dedi. Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.
İspanyol kalecinin Fulham'da, 26 yaşındaki İngiliz kaleci Marcus Bettinelli ile rekabete gireceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN ALTERNATİFİ: HARUN TEKİN
Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fabri'nin ayrılığının resmileşmesi durumunda Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak.
Galatasaray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Galatasaray'ın listesinde yer alan Harun, Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemediği için düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor.
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''TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDERİM''
Fulham'da oynamak istediğini belirten Fabri, ''Premier Lig uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Türkiye'de çok iyi günlerim geçti. Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasında. Sözlü anlaşma var ama henüz imzalar atılmadı. İki takım da anlaşırsa ben Premier Lig'de oynamak isterim. Eğer bu anlaşma olursa ben şimdiden Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum.'' dedi.
''YENİ BİR MACERANIN ZAMANI GELDİ''
Hedefinin Premier Lig olduğunu söyleyen İspanyol kaleci ''Yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya ve mutlu olmaya geldim. Kulübe bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı, hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim.'' sözlerini kullandı.
İNGİLİZLER ANLAŞMAYI DUYURDU
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı. [Sporx bu gelişmeyi günler öncesinden duyurdu, TIKLAYIN]
İngiliz Sky Sports'un özel haberine göre, Beşiktaş, Fulham'ın 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" dedi. Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.
İspanyol kalecinin Fulham'da, 26 yaşındaki İngiliz kaleci Marcus Bettinelli ile rekabete gireceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN ALTERNATİFİ: HARUN TEKİN
Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fabri'nin ayrılığının resmileşmesi durumunda Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak.
Galatasaray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Galatasaray'ın listesinde yer alan Harun, Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemediği için düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın