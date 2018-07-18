SPORX ÖZEL: İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Fulham'ın İspanyol file bekçisi Fabri için 7 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın kapısını çalması, siyah-beyazlı yönetimi alternatif planlara itti.
Fabri'nin satılmaı durumunda Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için siyah-beyazlı yönetime talepte bulunan Şenol Güneş, Tolga Zengin'in de ikinci kaleci olarak devam etmesini istiyor.
Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fulham - Fabri flörtünde yaşanacak gelişmelere göre
Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak.
Galatasaray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Galatasaray'ın listesinde yer alan Harun, Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemediği için düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor.
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Fabri'nin satılmaı durumunda Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için siyah-beyazlı yönetime talepte bulunan Şenol Güneş, Tolga Zengin'in de ikinci kaleci olarak devam etmesini istiyor.
Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fulham - Fabri flörtünde yaşanacak gelişmelere göre
Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak.
Galatasaray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Galatasaray'ın listesinde yer alan Harun, Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemediği için düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın