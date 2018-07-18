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Beşiktaş, Fabri'nin stepnesini buldu; Harun Tekin

Beşiktaş, Fabri'yi Premier Lig takımlarından Fulham'a satarsa rotasını Bursaspor'dan Harun Tekin'e çevirecek.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Fabri'nin stepnesini buldu; Harun Tekin
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18 Temmuz 2018 13:16
SPORX ÖZEL: İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Fulham'ın İspanyol file bekçisi Fabri için 7 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın kapısını çalması, siyah-beyazlı yönetimi alternatif planlara itti.

Fabri'nin satılmaı durumunda Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için siyah-beyazlı yönetime talepte bulunan Şenol Güneş, Tolga Zengin'in de ikinci kaleci olarak devam etmesini istiyor.

Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fulham - Fabri flörtünde yaşanacak gelişmelere göre
Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak.

Galatasaray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Galatasaray'ın listesinde yer alan Harun, Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemediği için düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor.

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