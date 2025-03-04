FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!

İngiltere FA Cup'ın 5. Turu'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Nottingham Forest, Ipswich Town'u penaltılarla 5-4 geçti ve turnuvadaki son çeyrek finalist oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2025 01:18
İngiltere FA Cup'ın 5. Turu'nda Nottingham Forest ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.

The City Ground'da oynanan mücadelede Nottingham Forest ile Ipswich Town 1-1 berabere kaldı. Normal süresi bu şekilde biten mücadele, uzatmalara gitti.

İlk yarısında gol çıkmayan mücadelede Ipswich Town 54. dakikada George Hirst'in golüyle öne geçti.

Nottingham Forest'ta Ryan Yates'in golü 68. dakikada eşitliği sağladı.

Maçın 90 dakikalık normal süresinde gol çıkmazken uzatmalar sonucunda da rakipler yenişemedi ve karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti.

Seri penaltı atışlarında Nottingham Forest, Ipswich Town'u 5-4 geçti ve turnuvadaki son çeyrek finalist oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery