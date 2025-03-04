FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!

İngiltere FA Cup'ın 5. Turu'nda Nottingham Forest ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.



The City Ground'da oynanan mücadelede Nottingham Forest ile Ipswich Town 1-1 berabere kaldı. Normal süresi bu şekilde biten mücadele, uzatmalara gitti.



İlk yarısında gol çıkmayan mücadelede Ipswich Town 54. dakikada George Hirst'in golüyle öne geçti.



Nottingham Forest'ta Ryan Yates'in golü 68. dakikada eşitliği sağladı.



Maçın 90 dakikalık normal süresinde gol çıkmazken uzatmalar sonucunda da rakipler yenişemedi ve karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti.



Seri penaltı atışlarında Nottingham Forest, Ipswich Town'u 5-4 geçti ve turnuvadaki son çeyrek finalist oldu.



