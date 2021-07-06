F.Bahçe ile Beşiktaş arasında Şehmus gerginliği

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Icrypex'in milli basketbolcusu Şehmus Hazer'in transferi için resmi görüşmelerde bulunulduğunu açıklarken, Beşiktaş yapılan teklifin reddedildiğini ve sarı-lacivertlilerin oyuncuyla görüşmesinin etik olmadığını açıkladı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımı'nda forma giyen Şehmus Hazer ile resmen ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir."



Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile 22 yaşındaki basketbolcunun transferiyle ilgili yazışma ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Umut Şenol'un, genç oyuncunun transferiyle ilgili başka kulüplerle de görüştüğü ve tarafları eş zamanlı olarak bilgilendirdiği ifade edilmişti.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI



05.07.2021 tarihinde sporcumuz Şehmus Hazer ve menajerinin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ile yapmış olduğu görüşme fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamaya cevap hakkımız doğmuştur.



Bilinmelidir ki Şehmus Hazer, Beşiktaş Icrypex takımımızın kontratlı sporcusudur. Sporcumuz veya menajeri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetiminin izni olmadan gelebilecek transfer teklifleri doğrultusunda görüşme yapamaz.



Fenerbahçe Spor Kulübü, sporcunun transferi için resmi olarak kulübümüze başvurmuş ve önerdikleri rakam reddedilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Basketboldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol ile transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Müsaade alınarak yapılan bir görüşmeymiş gibi yaratılmaya çalışılan bu algı gerçek dışıdır.



Sporcumuza, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teklif ettiği rakamdan daha üst rakamlarla başka kulüplerden de teklifler gelmiş olup, sporcumuzun transferi için istediğimiz ücret Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine bildirilmiştir.



Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus Hazer'in de herhangi bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırı olup Basketbol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol'un bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşen bu buluşmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



"Dün akşam saatlerinde bir muhabir aracılığıyla sosyal medyaya servis ettirilen fotoğraflar üzerine bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.



Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu'nun ailesinin ve çocuklarının yer aldığı tanınan bir restoranda yenen bir yemekten yansıyan bu fotoğraflara dair kasten yaratılmaya çalışılan algının aksine;



Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımında forma giyen Şehmus Hazer ile "resmen" ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir.



Beşiktaş Kulübü ve ilgili yönetim kurulu üyesi Sn. Umut Şenol ile bu süreç dahilinde gerekli yazışma ve görüşmeler halen devam etmektedir.



Sayın Umut Şenol, oyuncu için başka takımlarla da görüşmeler yapmakta; bu doğrultuda kulübümüz dahil tüm kulüpleri yine bizzat eşzamanlı bilgilendirmektedir.



Bu noktada altını çizerek bir kez daha vurgulamak isteriz ki;



Bu süreçte kulübümüz tarafından atılan adımlar, tüm paydaşların bilgisi dahilinde ve etik kurallara uygun şekilde atılmaktadır.



Dün akşam basına özellikle servis ettirilen resme konu olan yemekte, spor dünyasından farklı birkaç isimle ve hatta Beşiktaşlı bir futbolcu ile de karşılaşılmış ve sohbet edilmiştir.



Dolayısıyla ve özetle; basına servis ettirilen fotoğraflar odağında oluşturulmaya çalışılan algıların aksine söz konusu süreçte sözleşmesi devam eden oyuncu ile resmiyet dışı bir görüşme ve adım ima edilmeye çalışıldığı gibi söz konusu dahi değildir.



Şehmus Hazer, şartların oluşması halinde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın EuroLeague planlarında olan, Milli Takımımızın geleceği olarak gördüğümüz kıymetli bir oyuncudur. Bu ve benzeri karşılığı olmayan gündemlerin parçası yapılması doğru değildir."



Banvit altyapısından yetişen Şehmus Hazer, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon çıktığı 33 maçta 15 sayı, 3,7 ribaunt ve 4,1 asist ortalamalarıyla oynadı.



