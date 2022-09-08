Ezgjan Alioski: 'Sonuna kadar inandık ve savaştık'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı sol beki Ezgjan Alioski, sonuna kadar savaştıklarını, taraftarlarına galibiyet hediye ettikleri için mutlu olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:



"Taraftarlarımıza galibiyet hediye ettiğimiz için çok mutluyum. Onlarla birlikte galibiyeti kutlamak çok güzel. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandık ve savaştık. Her geçen gün daha da çok gelişiyoruz. Her maç daha da güçlü olacağız."





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