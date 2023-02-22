Ezgjan Alioski için İstanbulspor devrede

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor'un devrede olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.
Ezgjan Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.
Ezgjan Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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