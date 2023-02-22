Ezgjan Alioski için İstanbulspor devrede

Fenerbahçe'nin Makedon sol beki Ezgjan Alioski, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un gündemine geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ezgjan Alioski için İstanbulspor devrede
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22 Şubat 2023 15:16
Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor'un devrede olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.

Ezgjan Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.



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