Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Eyüpspor oldu.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Hakan Çinemre (kendi kalesine) kaydetti.



Konuk ekip Eyüpspor'da yeni transfer Halil Akbunar maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bir başka yeni transfer Mustafa Pektemek 71. dakikada oyuna girdi.



Ligde iki maç sonra kazanan lider Eyüpspor puanını 41'e yükseltti. Üç maç sonra kaybeden Denizlispor 15 puanda kaldı.



Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Denizlispor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Eyüpspor, Samsunspor'u ağırlayacak.





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