Eyüpspor, Shelvey'i açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu Jonjo Shelvey ile güçlendirdi.



İstanbul temsilcisi, geçen sezon Rizespor'da kiralık oyanayan ve Nottingham Forest ile sözleşmesi biten Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Jonjo Shelvey daha önce Premier Lig'den de bildiğimiz bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Shelvey, transfer sonrası, "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize birlikte ulaşırız." açıklamasında bulundu.



32 yaşındakiShelvey, geçen sezon Rizespor'da çıktığı 33 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı.





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