Eyüpspor, Mame Thiam ile imzayı attı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'dan Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eyüpspor, Mame Thiam ile imzayı attı
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24 Temmuz 2024 21:59
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'dan Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Senegalli forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında Thiam'in uzun yıllardır Türkiye'de oynayan önemli bir golcü olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon Kayserispor ve Pendikspor'da 18 gol ve 7 asistle 25 gole katkı yaparak önemli bir performans sergiledi. İnşallah bu sezon Eyüpspor'da da kendisinden aynı performansı bekliyoruz. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Pendikspor Kulübüne teşekkür ederiz. Her iki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mame Thiam da transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Arda hocayla da konuştuk. Neler yapabileceğimi biliyorum. Elimden geldiğince tecrübemle Eyüpspor'a katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

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