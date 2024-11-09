Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor'a 3 puanı getiren müthiş volesi!pic.twitter.com/73b6Mjb5VH



— Sporxtv (@sporxtv) November 9, 2024

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.Son 3 haftada 10 puan toplayan Eyüpspor, puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 11. maçında 9. kez yenildi ve 2 puan ile son sırada kaldı.Eyüpspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak.19. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Yusuf Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.23. dakikada Arda Okan Kurtulan sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası dışına çıkardı. Topla buluşan Ali Yavuz Kol'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.61. dakikada Dubois çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmanın da müdahale etmek istediği topu önünde bulan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Arda Okan Kurtulan'a çarparak kornere çıktı.70. dakikada Adana Demirspor frikik kazandı. Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.75. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı köşe atışında Semih Güler ön direkte kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.88. dakikada kontratakta ceza sahasında topla buluşan Thiam, şık bir çalımla rakiplerini oyundan düşürdü. Thiam'ın şutunda direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.: Yeni Adana: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Dk. 66 Alioui), Tayfun Aydoğan (Dk. 82 Aimbetov), Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Dk. 90 Fougeu), Yusuf Barası (Dk. 66 Ozan Demirbağ): Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Dubois, Melih Kabasakal, Taşkın İlter (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba (Dk. 72 Saiz), Ampem (Dk. 72 Bruno), Ahmed Kutucu (Dk. 46 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 90 Umut Meraş): Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor): Dk. 37 Abdulsamet Burak, Dk. 44 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 39 Robin Yalçın, Dk. 65 Taşkın İlter, Dk. 86 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor)