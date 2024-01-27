Eyüpspor: ''Kazanmayı bildik, mutluyuz''

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-0 yenen Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, geçen hafta yaşadıkları puan kaybından sonra bu müsabakanın kendileri için daha önemli bir hale geldiğini belirtti.



Ligin boyunun kısaldığını anlatan Yavaş, şöyle konuştu:



"İlerleyen süreçte play-off ve düşme hattından dolayı daha zorlu maçlar yaşayacağız. Bu süreçlere giderken puan kaybı istemiyorduk. Bugün oynadığımız Tuzlaspor lige iyi başlayamayan ama son 5-6 haftalık süreçte hem oyun hem sonuç olarak ivme yakalamıştı. Bunun bilincinde maça hazırlandık. Yaptığımız analizde kanat oyuncularının atletik yapılarından dolayı hücum tehlikelerini anlatmıştık. Maçın ilk devresinde ilk 20 dakikada 2 önemli pozisyonumuz vardı ve öne geçtik. Rakip 10 kişi kalınca oyun daha rahat hale geldi. Kazanmayı bildik, mutluyuz."



