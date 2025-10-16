16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Eyüpspor-Kasımpaşa maçının biletleri ücretsiz olacak

Eyüpspor, Kasımpaşa karşılaşmasında biletlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

calendar 16 Ekim 2025 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.

ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
