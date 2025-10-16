Eyüpspor-Kasımpaşa maçının biletleri ücretsiz olacak

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı.



Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.



ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.



