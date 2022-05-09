Eyüpspor İbrahim Üzülmez'le anlaştı

Hamza Hamzaoğlu'yla yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor İbrahim Üzülmez'le anlaşmaya vardı.



Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör İbrahim ÜZÜLMEZ ile 1.5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın 14:00 de. Her iki taraf içinde hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.



İbrahim Üzülmez son olarak Ankaragücü'nü 2020 yılında kısa bir süre çalıştırmıştı.





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