Enes Ünal: 'Kariyerimin en büyük hayal kırıklığı'

Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal, yaşadığı sakatlık ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Enes Ünal yaptığı paylaşımda,



İŞTE ENES ÜNAL'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA



"12 ay önce bir sporcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıklardan birini yaşadım. İlk günden itibaren çok büyük bir motivasyon ile bu sakatlığa pozitif bakarak bu yola çıktım. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Avrupa Şampiyonası umudu ve hedefiydi. Umut derken milli takım kariyerim bugüne kadar istediğim gibi geçmedi ve geriye baktığımda en büyük hayal kırıklığıydı. Önemli anlarda ufak sakatlıklar, bir türlü yerini bulamamak, kendini kabul ettirememek. Beni yakından tanıyan pek çok insan yok ama gerçekten tanıyan ne kadar inatçı ve sınırları zorlayan bir insan olduğumu bilir. Milli takımda bu konuda benim karakterimi anlatan en güzel örnek aslında. Bu düşünce yapısında olunca da her zaman o dönüm noktasının geleceği anın umuduyla çalışıyorsun. Avrupa şampiyonası bu hikayenin pozitife dönüşü açısından olabilecek en güzel senaryoydu.



Çok büyük fedakarlıklar yaptım, kendimde olduğunu bilmediğim sınırları bile zorladım. Fedakarlık derken de çok çalışmayı hiçbir zaman için fedakarlık olarak görmedim. Benim için en büyük fedakarlık ailemden, 3 yaşındaki kızımdan günlerce haftalarca aylarca uzak kalmaktı. Bunun sonunda hedefim olan umut ettiğim noktaya ulaştım. Fiziksel ve mental olarak kendimi çok iyi hissettiğim bir noktada hayallerime dokunmaya bir adım kalmıştı. Hayatın cilvesi mi dersiniz kader mi dersiniz şanssızlık mı o size kalmış ama 1 hafta önce kariyerimin en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Böyle bir 12 aydan geçip bunu yaşamak yaptığınız her şeyi size sorgulatıyor.



Her günümü her anımı pozitif düşüncelerle ve enerjiyle geçirmek yıllar içinde edindiğim en önemli özelliklerden bir tanesi. Bu ameliyata kadar ki bir hafta bunu kaybettim ama bugün yeni bir sayfa açıldı benim için. Şimdi bir kez daha zorlama zamanı.



En önemlisi de tekrardan yeni hayaller kurup bu hayallere umutla tutunma zamanı.



Umut, geliştirilebilir ve bulaşıcı bir duygudur. Ve umudun tersi umutsuzluk değil korkmaktır."





