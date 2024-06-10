Kenan Yıldız'dan mağlubiyet değerlendirmesi!

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.



Kenan Yıldız yaptığı açıklamada, "Kolay bir maç değildi. Rakibimiz de fena bir rakip değildi. Kazanmak istiyorduk ama biliyorsunuz futbolda kaybetmek de var." dedi.



Genç oyuncu ayrıca, "Biz bir takımız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



