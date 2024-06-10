Kenan Yıldız'dan mağlubiyet değerlendirmesi!

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız'dan mağlubiyet değerlendirmesi!
Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kenan Yıldız yaptığı açıklamada, "Kolay bir maç değildi. Rakibimiz de fena bir rakip değildi. Kazanmak istiyorduk ama biliyorsunuz futbolda kaybetmek de var." dedi.

Genç oyuncu ayrıca, "Biz bir takımız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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