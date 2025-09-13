Eyüpspor'dan iki transfer!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, genç futbolculardan Christ Sadia ile Gilbert Mendy'i transfer etti.



Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Senegal'in Guediawaye ekibinden 2004 doğumlu genç oyuncu Gilbert Mendy ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Fildişi Sahili'nin AFEA Akademisi'nden 2007 doğumlu Christ Sadia ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.



