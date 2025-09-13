12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

Eyüpspor'dan iki transfer!

ikas Eyüpspor, Christ Sadia ile Gilbert Mendy'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 13 Eylül 2025 01:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor'dan iki transfer!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, genç futbolculardan Christ Sadia ile Gilbert Mendy'i transfer etti.

Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Senegal'in Guediawaye ekibinden 2004 doğumlu genç oyuncu Gilbert Mendy ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fildişi Sahili'nin AFEA Akademisi'nden 2007 doğumlu Christ Sadia ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
