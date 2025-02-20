Eyüpspor'da Beşiktaş öncesi 4 eksik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor, 21 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki ikas Eyüpspor, ligde oynadığı 23 müsabakada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.



a- Eyüpspor'da dört eksik



Eflatun-sarılı takımda dört futbolcunun sakatlıkları dolayısıyla Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.



Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter mücadelede forma giyemeyecek.



- Ceza sınırındakiler



Eflatun-sarılı ekipte dört oyuncu ceza sınırında bulunuyor.



Eyüpspor'da sakatlığı devam eden Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Robin Yalçın, Emre Akbaba ve Halil Akbunar, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



Bu dört futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 26. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.



