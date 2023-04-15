İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Everton 3-1'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Harrison Reed, 51. dakikada Harry Wilson ve 68. dakikada Daniel James attı. Everton'ın tek golü ise 35. dakikada Dwight McNeil'den geldi.
Premier Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Everton, bu sonucun ardından 27 puanda kaldı. 5 hafta sonra kazanan Fulham ise 42 puana yükseldi.
Everton, gelecek hafta Crystal Palace deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Harrison Reed, 51. dakikada Harry Wilson ve 68. dakikada Daniel James attı. Everton'ın tek golü ise 35. dakikada Dwight McNeil'den geldi.
Premier Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Everton, bu sonucun ardından 27 puanda kaldı. 5 hafta sonra kazanan Fulham ise 42 puana yükseldi.
Everton, gelecek hafta Crystal Palace deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
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