Everton, evinde rahat kazandı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Everton, Fulham'ı ağırladı.



Hill Dickinson Stadium'da oynanan mücadeleyi Everton 2-0 kazandı.



Everton'ın gollerini 45+4'te Idrissa Gana Gueye ve 81'de Michael Keane kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Everton, ligdeki puanını 15'e çıkartırken Fulham ise 11 puanda kaldı.



Premier Lig'in 12. haftasında Everton deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Fulham ise evinde Sunderland'i konuk edecek.



