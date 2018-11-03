Euroleague'de Madrid liderliği sürdürdü! Fenerbahçe...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları sona erdi.
Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Litvanya'nın Zalgris Kaunas takımını 90-79 mağlup etti. Yenilgisi bulunmayan Rusya'nın CSKA Moskova takımı da sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 69-65'lik skorla geçti.
Geçen hafta derbi maçta Anadolu Efes'e yenilen ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-84 yendi.
Ligde mücadele eden diğer Türk takımlarından Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanda Baskonia'ya, Anadolu Efes de İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a mağlup oldu.
Sonuçlar
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 81-80
Buducnost VOLI (Karadağ)-Panathinaikos OPAP (Yunanistan): 67-72
Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 79-90
Khimki (Rusya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 87-72
Barcelona Lassa (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 74-58
Fenerbahçe-Bayern Münih (Almanya): 88-84
Baskonia (İspanya)-Darüşşafaka Tekfen: 82-56
CSKA Moskova (Rusya)-Olympiakos (Yunanistan): 69-65
- Puan durumu
Ligde 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları sona erdi.
Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Litvanya'nın Zalgris Kaunas takımını 90-79 mağlup etti. Yenilgisi bulunmayan Rusya'nın CSKA Moskova takımı da sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 69-65'lik skorla geçti.
Geçen hafta derbi maçta Anadolu Efes'e yenilen ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-84 yendi.
Ligde mücadele eden diğer Türk takımlarından Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanda Baskonia'ya, Anadolu Efes de İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a mağlup oldu.
Sonuçlar
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 81-80
Buducnost VOLI (Karadağ)-Panathinaikos OPAP (Yunanistan): 67-72
Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 79-90
Khimki (Rusya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 87-72
Barcelona Lassa (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 74-58
Fenerbahçe-Bayern Münih (Almanya): 88-84
Baskonia (İspanya)-Darüşşafaka Tekfen: 82-56
CSKA Moskova (Rusya)-Olympiakos (Yunanistan): 69-65
- Puan durumu
Ligde 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Real Madrid
|5
|4
|0
|476
|391
|85
|10
|2. CSKA Moskova
|5
|5
|0
|438
|392
|46
|10
|3. Fenerbahçe
|5
|4
|1
|443
|405
|38
|9
|4. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|5
|4
|1
|428
|397
|31
|9
|5. Panathinaikos
|5
|3
|2
|418
|394
|24
|8
|6. Barcelona Lassa
|5
|3
|2
|397
|384
|13
|8
|7. Anadolu Efes
|5
|3
|2
|423
|412
|11
|8
|8. Olympiakos
|5
|3
|2
|400
|394
|6
|8
|9. Baskonia
|5
|2
|3
|399
|394
|5
|7
|10. Zalgiris
|5
|2
|3
|402
|414
|-12
|7
|11. Bayern Münih
|5
|2
|3
|385
|411
|-26
|7
|12. Khimki
|5
|1
|4
|402
|418
|-16
|6
|13. Maccabi FOX
|5
|1
|4
|386
|408
|-22
|6
|14. Darüşşafaka Tekfen
|5
|1
|4
|366
|412
|-46
|6
|15. Gran Canaria
|5
|1
|4
|409
|478
|-69
|6
|16. Buducnost VOLI
|5
|0
|5
|324
|392
|-68
|5