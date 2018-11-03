Euroleague'de Madrid liderliği sürdürdü! Fenerbahçe...

Sonuçlar

Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Real Madrid 5 4 0 476 391 85 10 2. CSKA Moskova 5 5 0 438 392 46 10 3. Fenerbahçe 5 4 1 443 405 38 9 4. AX Armani Exchange Olimpia Milan 5 4 1 428 397 31 9 5. Panathinaikos 5 3 2 418 394 24 8 6. Barcelona Lassa 5 3 2 397 384 13 8 7. Anadolu Efes 5 3 2 423 412 11 8 8. Olympiakos 5 3 2 400 394 6 8 9. Baskonia 5 2 3 399 394 5 7 10. Zalgiris 5 2 3 402 414 -12 7 11. Bayern Münih 5 2 3 385 411 -26 7 12. Khimki 5 1 4 402 418 -16 6 13. Maccabi FOX 5 1 4 386 408 -22 6 14. Darüşşafaka Tekfen 5 1 4 366 412 -46 6 15. Gran Canaria 5 1 4 409 478 -69 6 16. Buducnost VOLI 5 0 5 324 392 -68 5

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları sona erdi.Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Litvanya'nın Zalgris Kaunas takımını 90-79 mağlup etti. Yenilgisi bulunmayan Rusya'nın CSKA Moskova takımı da sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 69-65'lik skorla geçti.Geçen hafta derbi maçta Anadolu Efes'e yenilen ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-84 yendi.Ligde mücadele eden diğer Türk takımlarından Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanda Baskonia'ya, Anadolu Efes de İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a mağlup oldu.AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 81-80Buducnost VOLI (Karadağ)-Panathinaikos OPAP (Yunanistan): 67-72Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 79-90Khimki (Rusya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 87-72Barcelona Lassa (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 74-58Fenerbahçe-Bayern Münih (Almanya): 88-84Baskonia (İspanya)-Darüşşafaka Tekfen: 82-56CSKA Moskova (Rusya)-Olympiakos (Yunanistan): 69-65- Puan durumuLigde 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: