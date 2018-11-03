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Euroleague'de Madrid liderliği sürdürdü! Fenerbahçe...

Ligde 5. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova, galibiyet serisini sürdürdü. Fenerbahçe sahasında Bayern Münih'i yenerken, Darüşşafaka Tekfen ve Anadolu Efes mağlup oldu.

Kaynak: AA
Euroleague'de Madrid liderliği sürdürdü! Fenerbahçe...
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03 Kasım 2018 13:58
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları sona erdi. 

Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Litvanya'nın Zalgris Kaunas takımını 90-79 mağlup etti. Yenilgisi bulunmayan Rusya'nın CSKA Moskova takımı da sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 69-65'lik skorla geçti.

Geçen hafta derbi maçta Anadolu Efes'e yenilen ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-84 yendi.

Ligde mücadele eden diğer Türk takımlarından Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanda Baskonia'ya, Anadolu Efes de İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a mağlup oldu.

Sonuçlar

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 81-80

Buducnost VOLI (Karadağ)-Panathinaikos OPAP (Yunanistan): 67-72

Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 79-90

Khimki (Rusya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 87-72

Barcelona Lassa (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 74-58

Fenerbahçe-Bayern Münih (Almanya): 88-84

Baskonia (İspanya)-Darüşşafaka Tekfen: 82-56

CSKA Moskova (Rusya)-Olympiakos (Yunanistan): 69-65

- Puan durumu

 

Ligde 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

                        Takımlar  O  G  M   AS  YS  Av.  P
 1. Real Madrid   5  4  0  476   391   85  10 
 2. CSKA Moskova   5   5  0  438   392  46   10 
 3. Fenerbahçe   5   4  1  443  405  38   9
 4. AX Armani Exchange Olimpia Milan  5   4  1  428  397  31   9
 5. Panathinaikos    5   3  2  418  394  24   8
 6. Barcelona Lassa   5   3   2  397  384  13   8
 7. Anadolu Efes   5   3  2  423  412  11   8
 8. Olympiakos  5   3  2  400  394   6   8 
 9. Baskonia    5   2  3  399  394   5   7
 10. Zalgiris    5  2  3  402  414  -12   7
 11. Bayern Münih  5   2  3  385  411  -26   7
 12. Khimki   5   1  4  402  418  -16    6 
 13. Maccabi FOX   5   1  4  386  408  -22   6
 14. Darüşşafaka Tekfen   5   1  4  366  412  -46    6
 15. Gran Canaria   5   1   4  409  478  -69   6
 16. Buducnost VOLI   5   0  5  324  392  -68   5
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