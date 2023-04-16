Euroleague şampiyonu Fenerbahçe!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.
Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finallleri kaybeden; 2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kazanamayan Fenerbahçe kadın basketbol takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.
Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.
Salon: Kralovka Arena
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Carsten Straube (Almanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 10, Breanna Stewart 35, Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 7, McBride 16, Merve Aydın, Satou Sabally 11, Vandersloot 5, Djordjevic, Alperi Onar 4, Stokes
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 10, Crvendakic 10, Chelsea Gray 9, Hayes 3, Williams 10, Sinem Ataş 10, Gökşen Fitik, Gamze Takmaz, Asena Yalçın 2, Hollingsworth 2, Dubljevic 4
1. Periyot: 29-17
Devre: 57-24
3. Periyot: 77-44
Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finallleri kaybeden; 2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kazanamayan Fenerbahçe kadın basketbol takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.
Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.
Salon: Kralovka Arena
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Carsten Straube (Almanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 10, Breanna Stewart 35, Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 7, McBride 16, Merve Aydın, Satou Sabally 11, Vandersloot 5, Djordjevic, Alperi Onar 4, Stokes
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 10, Crvendakic 10, Chelsea Gray 9, Hayes 3, Williams 10, Sinem Ataş 10, Gökşen Fitik, Gamze Takmaz, Asena Yalçın 2, Hollingsworth 2, Dubljevic 4
1. Periyot: 29-17
Devre: 57-24
3. Periyot: 77-44
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