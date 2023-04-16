Euroleague şampiyonu Fenerbahçe!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finallleri kaybeden; 2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kazanamayan Fenerbahçe kadın basketbol takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.: Kralovka Arena: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Carsten Straube (Almanya): Meesseman 10, Breanna Stewart 35, Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 7, McBride 16, Merve Aydın, Satou Sabally 11, Vandersloot 5, Djordjevic, Alperi Onar 4, Stokes: Cornelius 10, Crvendakic 10, Chelsea Gray 9, Hayes 3, Williams 10, Sinem Ataş 10, Gökşen Fitik, Gamze Takmaz, Asena Yalçın 2, Hollingsworth 2, Dubljevic 429-1757-2477-44