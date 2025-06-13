EuroLeague'in en iyi savunmacısı Anadolu Efes'te

Nick Weiler-Babb, beş sezonluk Bayern Münih macerasının ardından Anadolu Efes ile anlaşmaya vardı.

calendar 13 Haziran 2025 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
EuroLeague'in en iyi savunmacısı Anadolu Efes'te
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Nick Weiler-Babb, beş sezon formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılıyor.

Sportando'nun haberine göre EuroLeague'in son sezonunda "En İyi Savunmacı" seçilen Weiler-Babb, Anadolu Efes ile anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki oyuncuyla Olympiacos ve Olimpia Milano da ilgileniyordu ancak oyuncunun tercihi Anadolu Efes oldu.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Nick Weiler-Babb, bu sezonu EuroLeague'de 8.2 sayı, 4.1 ribaund, 4.9 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.


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