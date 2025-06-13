EuroLeague'in en iyi savunmacısı Anadolu Efes'te

Nick Weiler-Babb, beş sezon formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılıyor.
Sportando'nun haberine göre EuroLeague'in son sezonunda "En İyi Savunmacı" seçilen Weiler-Babb, Anadolu Efes ile anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki oyuncuyla Olympiacos ve Olimpia Milano da ilgileniyordu ancak oyuncunun tercihi Anadolu Efes oldu.
BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ
Nick Weiler-Babb, bu sezonu EuroLeague'de 8.2 sayı, 4.1 ribaund, 4.9 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.
Sportando'nun haberine göre EuroLeague'in son sezonunda "En İyi Savunmacı" seçilen Weiler-Babb, Anadolu Efes ile anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki oyuncuyla Olympiacos ve Olimpia Milano da ilgileniyordu ancak oyuncunun tercihi Anadolu Efes oldu.
BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ
Nick Weiler-Babb, bu sezonu EuroLeague'de 8.2 sayı, 4.1 ribaund, 4.9 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.
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