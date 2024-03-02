EuroLeague'de haftanın MVP'si Mathias Lessort

THY EuroLeague'in 27. haftasında Mathias Lessort MVP oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Mathias Lessort
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02 Mart 2024 18:13
THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un Fransız pivotu Mathias Lessort oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 27. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Lessort, haftanın MVP'si seçildi.

Lessort, Panathinaikos AKTOR'un deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 97-86 yendiği maçta 26 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Fransız basketbolcu, EuroLeague'de üçüncü kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

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