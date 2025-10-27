27 Ekim
EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı!

EuroLeague'de sezonun üçüncü çift maç haftası başlıyor. Fenerbahçe Beko, İspanya'da Valencia ve Real Madrid ile karşılaşacak. Anadolu Efes, Fransa'da Paris Basketbol ve İspanya'da Baskonia deplasmanına çıkacak.

27 Ekim 2025 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 15:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı!
EuroLeague'de bu sezon üçüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları 28 Ekim Salı ve 29 Ekim Çarşamba günü, 8. hafta karşılaşmaları ise 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günü oynanacak.
 
Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. hafta maçlarına deplasmanda çıkacak.
 
Son şampiyon Fenerbahçe 7. haftada 28 Ekim Salı günü TSİ 23.00'te İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Üçer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 9. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, 8. hafta müsabakasını ise 30 Ekim Perşembe günü aynı saatte bir başka İspanya ekibi Real Madrid ile yapacak.
 
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan 18. basamaktaki Anadolu Efes, 7. haftada 28 Ekim Salı TSİ 22.45'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a rakip olacak. Lacivert-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde ise 31 Ekim Cuma günü TSİ 22.30'da İspanya ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
 
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 7. haftada salı günü TSİ 22.15'te İsrail'in Maccabi Rapid takımını ağırlayacak. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 8. haftada da 31 Ekim Cuma günü TSİ 21.00'de Monaco'ya konuk olacak.
 
Basketbol Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
 
7. HAFTA
 
28 Ekim Salı:
 
21.00 Zalgiris-Virtus Bologna
 
21.00 Kızılyıldız-LDLC ASVEL
 
22.00 Bayern Münih-Real Madrid
 
22.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd
 
22.30 Barcelona-EA7 Emporio Armani Milan
 
22.30 Baskonia-Dubai Basketbol
 
22.45 Paris Basketbol-Anadolu Efes
 
23.00 Valencia Basket-Fenerbahçe Beko
 
29 Ekim Çarşamba:
 
21.00 Hapoel IBI-Partizan
 
22.15 Olympiakos-Monaco
 
8. HAFTA
 
30 Ekim Perşembe:
 
21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL
 
22.05 Maccabi Rapyd-Kızılyıldız
 
22.30 Valencia Basket-Dubai Basketbol
 
22.30 Bayern Münih-Virtus Bologna
 
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol
 
23.00 Real Madrid-Fenerbahçe Beko
 
31 Ekim Cuma:
 
21.00 Monaco-Panathinaikos AKTOR
 
22.15 Olympiakos-Hapoel IBI
 
22.30 Partizan-Barcelona
 
22.30 Baskonia-Anadolu Efes
