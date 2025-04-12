EuroCup'ta şampiyon Hapoel Tel Aviv!

Gran Canaria'yı 103-94 yenerek şampiyon olan Hapoel Tel Aviv, EuroLeague'e yükseldi.

, Fotoğraf; X.com
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EuroCup'ta şampiyon Hapoel Tel Aviv!
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12 Nisan 2025 10:09

BKT EuroCup'ta final serisi 2. maçında Gran Canaria, Hapoel Tel Aviv'i konuk etti. 

Hapoel Tel Aviv baştan sona önde götürdüğü maçı 94-103 kazandı.

Bu sonuçla Hapoel Tel Aviv seriyi 2-0'a getirerek EuroCup şampiyonu oldu. Hapoel Tel Aviv, EuroCup şampiyonluğuyla beraber EuroLeague'de mücadele etme hakkı da kazandı.

Hapoel Tel Aviv'de Antonio Blakeney 27 sayı – 6 ribaund, Johnathan Motley 26 sayı – 3 ribaund, Yam Madar 16 sayı – 6 asist, Tomer Ginat 10 sayı – 2 ribaund, Bruno Caboclo 7 sayı – 3 ribaund, Marcus Foster 8 sayı – 2 ribaund ile mücadele etti.

Gran Canaria'da George Conditt 18 sayı – 4 ribaund, John Shurna ve Joe Thomasson 14, Mehdy Ngouama 11, Nicolas Brussino 11 sayı – 7 ribaund, Andrew Albicy 10 sayı – 3 ribaund ile oynadı. (Eurohoops)

 

 

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