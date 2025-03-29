Espanyol ile Atletico yenişemedi!

İspanya LaLiga'nın 29. haftasında Espanyol ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Espanyol ile Atletico yenişemedi!
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29 Mart 2025 20:10
İspanya LaLiga'nın 29. haftasında Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta Espanyol ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Atletico Madrid'in golü 38. dakikada Cesar Azpilicueta'dan gelirken ev sahibi Espanyol'un golünü 71. dakikada penaltıdan Javier Puado kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Espanyol, ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamamış olurken Atletico Madrid de son üç maçından sadece 1 puan toplayabildi.

Maçın ardından Atletico Madrid, puanını 57'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Espanyol ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor.

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