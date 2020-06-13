İspanya La Liga'nın 28. haftasında Espanyol ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Espanyol, 2-0 kazandı.



Alaves, 19. dakikada Fernando Pacheco'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Espanyol, 45+3. dakikada Bernardo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Espanyol, 47. dakikada Wu Lei'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanın sahibi oldu.



Son altıncı iç saha maçında dördüncü galibiyetini elde eden Espanyol, namağlup serisine devam etti.



Ligin son sırasında yer alan Espanyol, puanını 23'e yükseltti ve kümede kalma yolunda umutlandı. Alaves ise 32 puanda kaldı.



Espanyol, gelecek hafta Getafe'ye konuk olacak. Alaves ise sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.



