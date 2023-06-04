Eski Fenerbahçeli futbolcu Yüksel Gündüz, vefat etti

Eski Fenerbahçeli futbolcu Yüksel Gündüz, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Yüksel Gündüz, vefat etti
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04 Haziran 2023 15:18
Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski futbolcusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz'e Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gündüz, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 2-1 yendiği ilk Türkiye Kupası maçında, sarı-lacivertlilerin kupa tarihindeki ilk golünü kaydettiği hatırlatıldı.

85 yaşındaki Yüksek Gündüz için yarın saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Eski milli oyuncunun cenazesi, öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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