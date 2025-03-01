Esenler ve Amed Sportif puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erokspor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Esenler Erokspor, 9. dakikada Anıl Yaşar ile öne geçti. Amed Sportif, 33. dakikada Andre Poko ile eşitliği sağladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.



Bu sonucun ardından Amed Sportif 39, Erokspor ise 36 puana yükseldi.



Erokspor, gelecek hafta Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Amed Sportif ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Stat: Esenler Erokspor



Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Dura, Oğuzhan Yazır



Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Mucahit Albayrak, Nzaba, Anıl Yaşar, Tugay Kacar (Dk. 72 Laine), Jack, Ertuğrul Furat, Faye (Dk. 65 Junior Fernandes), Kayode (Dk. 46 Benhur Keser), Catakovic (Dk. 84 Alper Karaman)



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Adekanye, Poko (Dk. 84 Oktay Aydın), Çekdar Orhan (Dk. 90 Lourenço), Moreno, Keita (Dk. 84 Doğan Can Davas)



Goller: Dk. 9 Anıl Yaşar (Esenler Erokspor), Dk. 33 Poko (Amed Sportif Faaliyetler



