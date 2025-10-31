Esenler Erokspor, evinde rahat kazandı!

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında TOFAŞ'ı 92-70 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Akkuşoğlu
Esenler Erokspor: Crawford 15, Galloway 12, Simmons 9, Cornelie 9, Egehan Arna 11, Pangos 2, Erten Gazi 2, Thomas Akyazili, Thurman 13, Love 11, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 8
TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 5, Tolga Geçim 6, Blazevic 11, Thomasson 6, Özgür Cengiz 6, Whaley 4, Kidd 11, Lewis, Besson 10
1. Periyot: 19-18
Devre: 39-33
3. Periyot: 65-51
