31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Esenler Erokspor, evinde rahat kazandı!

Esenler Erokspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında evinde TOFAŞ'ı 92-70 yendi.

calendar 31 Ekim 2025 22:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında TOFAŞ'ı 92-70 yendi.
 Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Akkuşoğlu

Esenler Erokspor: Crawford 15, Galloway 12, Simmons 9, Cornelie 9, Egehan Arna 11, Pangos 2, Erten Gazi 2, Thomas Akyazili, Thurman 13, Love 11, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 8

TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 5, Tolga Geçim 6, Blazevic 11, Thomasson 6, Özgür Cengiz 6, Whaley 4, Kidd 11, Lewis, Besson 10

1. Periyot: 19-18

Devre: 39-33

3. Periyot: 65-51

 Reklam 
