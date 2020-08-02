Erzurumspor'un Süper Lig sürprizi: Lazar Markovic!

Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan muhteşem operasyon. Bir sezon aradan sonra döndüğü ligde uzun yıllar kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen Doğu temsilcisi flaş isimlerin peşine düştü. Dadaşlar, forvet için Fenerbahçe'nin yeniden kiralayacağı Michael Frey'e kanca atarken daha önce Kayserispor formasıyla ligde dikkatleri üzerine çeken 10 numara Tharron Chery ile de görüşmelere başlandı. Mavi-Beyazlıları bonservisi elinde olan Hollandalı orta saha oyuncusu ile büyük ölçüde anlaştı.



ELIA, LAZAR MARKOVIC VE AZIZ BEHIC



Kanat oyuncuları için de lige damga vuracak isimlere yönelen B.B.Erzurumspor, Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan ve kontratı yenilenmeyen Eljero Elia'yı gündemine aldı. Avrupa'dan da talipleri olan Elia için şartların zorlanacağı ifade edildi.



Mehmet Özdilek'in sağa kanat için hedefi ise Partizan forması giyen Lazar Markovic. Sırp futbolcunun kulübüyle kontratı var ancak uygun bir bonservisle işin çözülmesi gündemde. Sol beke de takviye yapacak olan Mavi-Beyazlılar'ın yine Başakşehir'den ayrılması beklenen Aziz Behich'le dirsek temasına geçtiği kaydedildi. Transferlerin kısa sürede resmiyet kazanması adına çalışmaların devam ettiği bildirildi.



