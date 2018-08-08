Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp binası yanındaki sahada antrenman yapan mavi-beyazlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı.Futbolcular, yaklaşık 2 saat süren idmanı taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamladı.Teknik direktör Altıparmak, yaptığı açıklamada, pazar günü hem kendileri hem de taraftarlar açısından çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.Süper Lig'in en zorlu deplasmanlarından birine gideceklerini ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:"Geçen sezonki kadrosunu koruyan, yeni transferlerle güçlenen bir Konyaspor'a karşı oynayacağız. Takımıma çok güveniyorum. Konya'ya 3 puan almak için gideceğiz, alıp dönmek istiyoruz. Konyaspor'un gücünü biliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de çok iyi durumdayız. Konyaspor'un iyi ve kötü yönlerini biliyoruz, buna çalıştık. Çalıştığımız şeyleri de pazar günü uygulayıp, Konya'da galip gelerek Erzurum'a dönmek istiyoruz."- Transfer çalışmalarıAltıparmak, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Eksik 2-3 mevkimiz var. Bugün bir transfer çalışmamız var, sonuçlanmak üzere. Bir santrfor ve bir stoper daha alıp inşallah transferi bitireceğiz. Ondan sonra lig başlayacak. İlk 4 haftalık periyotta eksiklerimizi tekrar giderme şansımız var. Eksik bir mevkimiz olursa onunla alakalı tekrar bir çalışma yapacağız." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.