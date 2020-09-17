Erzurumspor Umut Nayir'i istiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'tan Umut Nayir'i istediklerini açıkladı.

Erzurumspor Umut Nayir'i istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2020 12:32
Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönen Erzurumspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Beşiktaş'tan Umut Nayir'i istediklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Özdilek, "3 oyuncu daha alacağız. Umut Nayir ile bir görüşmemiz oldu" bilgisini paylaştı.

27 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada 6 gol, 1 asistle oynadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için