Erzurumspor Umut Nayir'i istiyor

Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönen Erzurumspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Beşiktaş'tan Umut Nayir'i istediklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Özdilek, "3 oyuncu daha alacağız. Umut Nayir ile bir görüşmemiz oldu" bilgisini paylaştı.
27 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada 6 gol, 1 asistle oynadı.
Beşiktaş'tan Umut Nayir'i istediklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Özdilek, "3 oyuncu daha alacağız. Umut Nayir ile bir görüşmemiz oldu" bilgisini paylaştı.
27 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada 6 gol, 1 asistle oynadı.