Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi transfer etti
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03 Eylül 2020 21:14
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu. 

Açıklamada, "Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti. 



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