Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada, "Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti.
Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada, "Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti.