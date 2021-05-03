Erzurumspor, Fenerbahçe maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Erzurumspor, Fenerbahçe maçına hazır
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03 Mayıs 2021 01:33
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 39. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular idmanı çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sonlandırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ekibi, antrenmanın ardından İstanbul'a hareket etti.

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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