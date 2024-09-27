Erzurumspor, deplasmanda hata yapmadı!

Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç Erzurumspor FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Giovanni Crociata, 85. dakikada ise Streli Mamba'dan geldi. Iğdır'ım tek golü 90+1. dakikada Hasan Hatipoğlu'ndan geldi.
Iğdır FK'de Burak Altıparmak 40. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ayrıca iki takıma maçta toplam 8 sarı kart çıktı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 12'ye çıkardı. Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurum, Boluspor'u ağırlayacak. Iğdır FK ise Çorum'a konuk olacak.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Giovanni Crociata, 85. dakikada ise Streli Mamba'dan geldi. Iğdır'ım tek golü 90+1. dakikada Hasan Hatipoğlu'ndan geldi.
Iğdır FK'de Burak Altıparmak 40. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ayrıca iki takıma maçta toplam 8 sarı kart çıktı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 12'ye çıkardı. Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurum, Boluspor'u ağırlayacak. Iğdır FK ise Çorum'a konuk olacak.