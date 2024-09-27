Erzurumspor, deplasmanda hata yapmadı!

Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Iğdır FK'yi 2-1 mağlup etti.

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Erzurumspor, deplasmanda hata yapmadı!
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27 Eylül 2024 22:13
Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç Erzurumspor FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Giovanni Crociata, 85. dakikada ise Streli Mamba'dan geldi. Iğdır'ım tek golü 90+1. dakikada Hasan Hatipoğlu'ndan geldi.

Iğdır FK'de Burak Altıparmak 40. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ayrıca iki takıma maçta toplam 8 sarı kart çıktı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 12'ye çıkardı. Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurum, Boluspor'u ağırlayacak. Iğdır FK ise Çorum'a konuk olacak.

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