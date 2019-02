ABDULLAH AVCI'DAN DEĞİŞİKLİK

'in 21. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.Başakşehir 11. dakikada Opseth'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, BB Erzurumspor'a beraberliği getiren gol 75. dakikada Egemen Korkmaz'dan geldi.Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir puanını 45 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligde kalma yarışındaki BB Erzurumspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve Mehmet Özdilek'in ekibini puanını 18 yaptı.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, 3 hafta sonra ilk 11'de değişikliğe gitti.Sezonun ikinci yarısında oynadığı ve kazandığı ilk 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, bu karşılaşmada ise 11'de bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, arka adalesinde zorlanma bulunan Arda Turan'ı riske etmeyerek Eljero Elia'ya ilk 11'de forma verdi. Arda ise yedek kulübesinde yer aldı.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımını Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Elia ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Emmanuel Adebayor ve Demba Ba gibi iki önemli golcü de forma şansı bekledi.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Gabriel Obertan, mavi-beyazlı ekiple ilk kez ilk 11'de Medipol Başakşehir karşısında sahaya çıktı.Erzurum ekibinin, Levski Sofya'dan kadrosuna kattığı Gabriel Obertan, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının son 26 dakikasında ilk kez mavi-beyazlı formayı giymişti.Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, mücadelenin ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.Karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanan ve kenara gelen deneyimli futbolcunun yerine 25. dakikada Joseph Attamah oyuna girdi. Attamah, kalan dakikalarda sol bekte görev yaptı.Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.Lucescu, mücadeleyi yardımcısı Tayfur Havutçu ile izledi.2. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Robinho topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Sehic, direk dibinde çizgi üstünde meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.6. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahası sağ çizgisinde hareketlenen Visca'nın sert şutunda, kaleci Sehic topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol taraftan Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Opseth ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.25. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, Medipol Başakşehir savunmasına çarpan top yön değiştirdi. Kaleci Mert Günok'u yanıltan meşin yuvarlak, direğin dibinden az farkla kornere gitti.35. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Obertan'ın pasıyla topla buluşan Eduok'un sol ayak içiyle yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.55. dakikada ceza sahası dışından Scuk'un çektiği şutta top yandan auta çıktı.61. dakikada Visca'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Robinho, kaleci Sehic'i de geçtikten sonra dar açıdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.74. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa uçarak kafayla vuran Egemen Korkmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-181. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Rashad Muhammed topu kontrol etti. Bu oyuncunun bekletmeden çektiği şutta top kaleci Mert'in bacağına çarparak kornere gitti.3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy (Dk. 25 Attamah), İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 64 Demba Ba), Elia (Dk. 81 Arda Turan), RobinhoSehic, Kanstrup, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Scuk, Sunu (Dk. 64 Emrah Başsan), Obertan, Eduok, Opseth (Dk. 79 Rashad Muhammed)Dk. 11 Opseth (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 74 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)Dk. 10 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 22 Epureanu, Dk. 82 Emre Belözoğlu, Dk. 86 Attamah (Medipol Başakşehir)