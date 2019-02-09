Başakşehir - Erzurum maçında tartışmalı an: Top çizgiyi geçti mi?

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ YOK

nın henüz ilk dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.Karşılaşmanın 1. dakikasında Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ön direkte Robinho iyi bir vuruş yaptı kaleci Sehic, kaleye doğru giden topta yatarak meşin yuvarlağı çıkardı ve hakem Cüneyt Çakır yardımcısının da desteğiyle topun çizgiyi geçmediğine hükmederek oyunu devam ettirdi.Pozisyon VAR odasında da yaklaşık 1 dakika incelendi ve Cüneyt Çakır yaptığı işaretle golün geçerli sayılmadığını ve oyunun sürmesi gerektiğini belirtti.Türkiye'de Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen henüz Gol Çizgisi Teknolojisi hayata geçirilemediğinden bu tarz pozisyonların detaylı incelemesi yapılamıyor ve izleyiciler de net bilgi sahibi olamıyor.Bu sezon İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada John Stones kaleye doğru giden topu çizgiden çıkarmış ve Gol Çizgisi Teknolojisi yardımıyla yapılan incelemenin ardından topun 1,12 cm. ile çizgiyi geçmediğine hükmedilmişti.