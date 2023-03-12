Ertuğrul Doğan'dan çifte çalışma

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifasından dakikalar sonra başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan, liste çalışmalarını hızlandırdı.



Mevcut yönetimden 3-4 kişiyi kadrosuna eklemeyi planlayan Doğan, camiada kabul görmüş ve Ahmet Ağaoğlu'nun olası adaylığı halinde elini güçlendirecek bazı isimleri ikna etmeye çalışıyor. Son 5 yılda ekonomik anlamda kulübe büyük destek veren Doğan, kaynak konusunda sıkıntı çekmemek adına bazı iş adamlarını da listesine alacak.



Trabzonspor'un Asbaşkanı diğer yandan da teknik adam konusunda ön hazırlık yapıyor. Sergen Yalçın, Çağdaş Atan gibi yerli hocaların yanı sıra son olarak Aston Villa'yı çalıştıran Steven Gerrard ve Slaven Bilic gündemde.



Teknik direktör konusunda kesin karar, seçimden sonra verilecek.





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