Ertuğrul Doğan: "Bunun adı artık rezalet! Algınız batsın!"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan: 'Bunun adı artık rezalet! Algınız batsın!'
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16 Aralık 2024 23:40
Son güncelleme 16 Aralık 2024 23:43
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili oldukça sert ifadeler kullandı.

Basın mensuplarına konuşan Ertuğrul Doğan "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj gönderen Ertuğrul Doğan "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda!" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan ayrıca "Algınız batsın. Bunlar rezalet! Diyeceğim çok şey var ama burada demek istemiyorum! Kaç tane pozisyon var arkadaşlar! Artık bu rezalet! Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun." dedi.



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