Ertuğrul Doğan: 'Ağaoğlu ile aramızda sorun yoktur'

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi adaylığını açıklayan asbaşkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, eski kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile arasında problem olduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.



Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün gerçekleştireceği kongre sürecinde eski başkan Ağaoğlu ile aralarında problem olduğu yönünde bazı haberler yayınlandığını ve bu tür haberleri üzüntü ile okuduğunu belirtti.



"Yaklaşık 5 yıldır beraber görev yapmaktan büyük onur duyduğum, gayet uyumlu çalıştığım, kendisinden çok şeyler öğrendiğim başkanım sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur, bundan sonra da olmayacaktır." ifadelerini kullanan Doğan, şunları kaydetti:



"Adaylığımı açıkladığım gün nerede isem yine aynı yerdeyim. Sayın Ağaoğlu, 'Şampiyon Başkanımdır.' Sayın Ağaoğlu ile dün olduğu gibi bugün de yarınlarda da ağabey, kardeş ilişkimizi sürdüreceğim, tecrübelerinden faydalanmaya da devam edeceğim. Bu çizgimi asla ve asla bozmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamızdan, birliğimize zarar vermeye yönelik bu tür gerçek dışı haberlerle itibar göstermemelerini özellikle rica ediyorum."





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