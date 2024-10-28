Ersun Yanal kaybetti ortalık karıştı! Kongre kararı alındı

TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşan Amedspor, Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı. Pendikspor'a da tek golle mağlup olan Amedspor'da taraftarlar isyan etti. Teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim istifaya davet edildi. Kulüp başkanı Aziz Elaldı tepkiler sonrası sosyal medya hesabından kongre kararı aldıklarını duyurdu.



ERSUN YANAL: "UMARIM FARKLI BEDELLER ÖDEMEYİZ"



Taraftarlar ile sürekli karşı karşıya gelen Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz" dedi.



'ALDIĞIMIZ SONUÇ ORTADA'



Yanal, oyunun başında rakibin yaptığı az sayıdaki ataklardan birinde yedikleri golü çıkaramadıklarını belirterek, "Belki de ligin en çok atak yapılan oyununu oynadık. Bunu oynamak ve bu oyunu devam ettirmek oldukça zor. Kapalı savunmayı açmanın yolları biraz da beceriden geçiyor. Bugün takım istemesine rağmen, oynama iştahını herkese kabul ettirmesine rağmen bunu beceriyle noktalayamadı ve aldığımız sonuç ortada" diye konuştu.



'ORGANİZASYONSUZLUK BİZİ YORDU'



Ligin çok enteresan bir hal aldığını aktaran Yanal, "Herkes birbirini yenebiliyor. Dün MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçı, bugün Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor maçı, geriden gelen bir Bandırma... Umarım en kısa zamanda organizasyonu tamamlayacak bir takım olur ve bu yolda önemli adımlar atmış oluruz. Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz." ifadelerini kullandı.



'EN KISA SÜREDE KONGRE KARARI!'



Kulüp başkanı Aziz Elaldı maçın ardından akşam saatlerinde X hesabından şu açıklamaları yaptı:



"Çok değerli Amedspor sevdalıları, Görev aldığım süre zarfında kulübümüzün başarıya ulaşması için ben ve yönetim kurulum tüm olanaklarımızı seferber ettik. Bir Amedspor sevdalısı olarak ben ve ailemin sağlık sorunları yaşamasına rağmen arkadaşlarımla birlikte çalışmaları aksatmamaya çalıştık. Lige iyi bir başlangıç yapamamamız beni ve arkadaşlarımı ziyadesiyle üzmüştür. Kulübümüzde birkan değişiminin, çok iyi kurulan takımımızı en kısa sürede en iyi yere geleceğine olan inancım tamdır. Bu nedenle yönetim kurulumuz ile birlikte en kısa sürede kongre kararı alıp büyük Amedspor camiası ile paylaşacağım. Herkes şunu iyi bilsin ki ben ve arkadaşlarım dün ve bugün olduğu gibi yarın da Amedspor'un hizmetinde olacağız."



