Ersun Yanal düğmeye bastı! Samandıra'da sıkıyönetim

Cumartesi gecesi yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak yeniden düşme hattının korkusu hissetmeye başlayan Fenerbahçe'de Avrupa maçını bir kenara koyduğumuzda bile karşılaşılan fikstür tüm Fenerbahçeliler'in içini ürpertti. Kalan 12 maçın en zorlu ve en kiritik 6 maçını Sarı-Lacivertliler üst üste üst üste oynamak zorunda.Bu maçların 3'ü Beşiktaş, Başakşehir ve G.Saray'la. Düşme hattı civarında olan Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçları da bu 6 haftalık süre içinde oynanacak. Takımda hem fiziksel hem de mental düşüşe izin ermek istemeyen Ersun Yanal, Bu 1.5 aylık sürede takımı Samandıra'ya hapsedecek.Sıkı çalışma ve tekrarların dışında dinlenmelerin de Samandıra'da yapılması bekleniyor. Girdabın içinden hızla çıkmak isteyen Ersun Yanal Sarı-Lacivertli futbolculardan maksimum verim almak için her yolu deneyecek.